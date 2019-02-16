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Trabzonspor'da altyapının son hediyesi Koray Kılınç

Trabzonspor'da devre arası kampında A takımla çalışan genç forvetin performansı beğenilince, profesyonel sözleşme yapıldı

Kaynak: Sabah
Trabzonspor'da altyapının son hediyesi Koray Kılınç
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16 Şubat 2019 09:58
Altyapıdan çıkardığı oyuncularla dikkat çeken Trabzonspor'da bir genç oyuncu daha profesyonel yapıldı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın devre arası kampına çağırdığı 18 yaşındaki santrfor Koray Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Yaklaşık 1 aydır A takımla çalışan Koray'ın performansının yeterli görüldüğü ve bu nedenle takımda kalmasına karar verildiği ifade edildi. Koray ile birlikte altyapıdan gelen oyuncu sayısı da 18'e yükseldi.

İŞTE LİSTE: Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Ali Karnapoğlu, Oğuzhan Açıl, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Behlül Aydın, Kerem Baykuş, Tunahan Ergül, Tayyip Ebrar Cumur, Berkay Kara, Abdulkadir Parmak ve Koray Kılınç.

'PROBLEM YOK BİR FAZLASINI ATARIZ!'
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile öğrencileri Sosa, Yusuf Yazıcı ve Ekuban, yurt dışından gelen öğrencilerin düzenlediği söyleşiye katıldı. Yusuf, Galatasaray-Trabzonspor maçında hakemin verdiği tartışmalı penaltı sonrası genç kaleci Arda ile yaşadığı diyaloğu anlattı. Arda'nın çok üzüldüğünü anlatan Yazıcı, "Yanıma geldi ve 'Abi vallahi dokunmadım' dedi. Ben de kendisine 'Tutarsan çok güzel olur, ama tutamazsan hiç problem değil, iki tane yer üç tane atarız' dedim. Atacaktık da ancak başka şeylere rağmen atamadık" ifadelerini kullandı.



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