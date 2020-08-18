Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor bir futbolcuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



TRT SPOR'un haberine göre; Karadeniz ekibi, Brezilya'nın Bahia takımında oynayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Flavio ile anlaşmaya vardı.



Trabzonspor daha önce Anders Trondsen, Marlon Xavier ve Stiven Plaza ile sözleşme imzalamıştı.



MAÇ KADROSUNA ALINMAMIŞTI

Bordo-mavililer Brezilya ekibinin bu rakamı kabul etmesini beklerken, Bahia taraftarları ise oyuncunun takımdan ayrılmaması için kampanya başlatmıştı. Flavio, görüşmeler nedeniyle sakatlık riskine karşı önceki akşam maçın kadrosuna alınmamıştı.



HIRSLI YAPISI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Kariyeri boyunca sadece bir kez Brezilya dışına çıkan 24 yaşındaki futbolcu, sert oyun anlayışı ve hırslı yapısı ile dikkat çekiyor. Bordo-mavili yönetimin, bu transferi de kısa süre içerisinde tamamlayıp, Brezilya'da ligler devam ettiği için hazır olan oyuncuyu Trabzon'a getirmeyi planladığı öğrenildi.



