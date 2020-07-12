Trabzonspor, yarışı sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

Haber; AA
Trabzonspor, yarışı sürdürmek istiyor
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12 Temmuz 2020 14:15
Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen bordo-mavililer, artık puan kaybı yaşamak istemiyor.

Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, bugün yapacağı çalışma ile hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde uçakla Denizli'ye gidecek.



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