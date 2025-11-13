13 Kasım
Trabzonspor'un yeni hedefi PAOK'lu Camara

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Yunanistan'dan sürpriz bir isme yöneldi.

calendar 13 Kasım 2025 11:10
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'un yeni hedefi PAOK'lu Camara
Devre arasında orta sahasına takviye yapmayı düşünen Trabzonspor'da listeye eklenen isim komşudan…
 
Trabzonspor, Yunan kaynaklı haberlere göre PAOK'un 28 yaşındaki Gineli yıldızı Camara'yı takibe aldı. Kulübüyle 2027'ye kadar mukavelesi bulunan oyuncu için devre arası teklif yapılması gündemde.
 
Merkez orta sahanın yanı sıra, ön libero pozisyonlarında da oynayabilen 1,82 boyundaki futbolcu bu sezon PAOK formasıyla 15 maçta sahaya çıkarken 1 gol kaydetti.
 
AYRILIKLARA BAĞLI
 
Kariyerinde Santoba FC, AC Ajaccio, Olimpiakos ve Roma olan oyuncunun güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro.
 
Gine Milli Takımı formasını da 30 kez giyen Camara da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır.
 
Avrupa'dan ve Türkiye'den bazı kulüplerin de takibinde olduğu belirtilen Camara için teknik direktör Fatih Tekke'den de "Şartların uygun olması durumunda alınabilir" raporu verildi. Kulüp içindeki ekonomik dengeyi bozmak istemeyen Karadeniz ekibi, ayrılıklara göre tavır belirleyecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
