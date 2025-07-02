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Trabzonspor'un gündemindeki Wooh'a Premier Lig engeli

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Christopher Wooh'un, Wolverhampton'ın ilgisi sonrası rotasını Premier League'e çevirdiği öğrenildi. Pereira faktörü, genç stoperin kararında etkili oldu.

calendar 02 Temmuz 2025 12:33
Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'un gündemindeki Wooh'a Premier Lig engeli
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Savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Rennes forması giyen Christopher Wooh transferinde zorlu bir rakiple karşı karşıya.


Bordo-Mavililer'in uzun süredir ilgilendiği 23 yaşındaki Kamerunlu stoperin, rotasını Premier Lig'e çevirdiği öğrenildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın devreye girmesiyle, genç savunmacının Trabzonspor'a olan ilgisi ikinci plana düştü. Oyuncunun kararında, Wolverhampton'ın başında bulunan ve bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Vitor Pereira'nın önemli rol oynadığı ifade ediliyor.



Buna rağmen Trabzonspor cephesi transferden henüz vazgeçmiş değil. Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamada Christopher Wooh ile temasların sürdüğünü dile getirmişti.

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