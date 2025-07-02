Trabzonspor'un gündemindeki Wooh'a Premier Lig engeli

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Rennes forması giyen Christopher Wooh transferinde zorlu bir rakiple karşı karşıya.







Bordo-Mavililer'in uzun süredir ilgilendiği 23 yaşındaki Kamerunlu stoperin, rotasını Premier Lig'e çevirdiği öğrenildi.





İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın devreye girmesiyle, genç savunmacının Trabzonspor'a olan ilgisi ikinci plana düştü. Oyuncunun kararında, Wolverhampton'ın başında bulunan ve bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Vitor Pereira'nın önemli rol oynadığı ifade ediliyor.

Buna rağmen Trabzonspor cephesi transferden henüz vazgeçmiş değil. Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamada Christopher Wooh ile temasların sürdüğünü dile getirmişti.



