Trabzonspor'un bitmeyen derdi: Maxi Gomez

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonu İspanya'nın Cadiz takımında kiralık olarak geçiren Maxi Gomez, yeni sezon kadro planlamasında düşünülmüyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı ve teknik heyetin kararına göre, Maxi Gomez yeni sezon kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Bordo-mavililer, Uruguaylı oyuncu ile görüşerek kendisine yeni bir takım bulmasını ve bu süreçte kolaylık sağlayacaklarını iletti. Ancak, oyuncunun bedelsiz olarak ayrılmasına sıcak bakılmıyor.
BUGÜN TRABZON'A GELDİ
Macaristan kampı kadrosunda yer almayan Maxi Gomez, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geldi. Takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarına devam edecek olan oyuncunun geleceği hakkında yakın zamanda adımlar atılması bekleniyor.
Ayrıca, Trabzonspor yönetiminin, Maxi Gomez'in durumunu en kısa sürede çözüme kavuşturmak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.
TRABZONSPOR'A MALİYETİ
Maxi Gomez'in Trabzonspor'a maliyeti toplamda 6.7 milyon Euro. Bu maliyetin detayları şu şekilde:
Bonservis Bedeli: 3 milyon Euro
Yıllık Ücret: 1.75 milyon Euro
İmaj Ücreti: 1.25 milyon Euro
Performans Bedeli: 150 bin Euro
Menajerlik Bedeli: 560 bin Euro (Haber61)
Teknik direktör Abdullah Avcı ve teknik heyetin kararına göre, Maxi Gomez yeni sezon kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Bordo-mavililer, Uruguaylı oyuncu ile görüşerek kendisine yeni bir takım bulmasını ve bu süreçte kolaylık sağlayacaklarını iletti. Ancak, oyuncunun bedelsiz olarak ayrılmasına sıcak bakılmıyor.
BUGÜN TRABZON'A GELDİ
Macaristan kampı kadrosunda yer almayan Maxi Gomez, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geldi. Takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarına devam edecek olan oyuncunun geleceği hakkında yakın zamanda adımlar atılması bekleniyor.
Ayrıca, Trabzonspor yönetiminin, Maxi Gomez'in durumunu en kısa sürede çözüme kavuşturmak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.
TRABZONSPOR'A MALİYETİ
Maxi Gomez'in Trabzonspor'a maliyeti toplamda 6.7 milyon Euro. Bu maliyetin detayları şu şekilde:
Bonservis Bedeli: 3 milyon Euro
Yıllık Ücret: 1.75 milyon Euro
İmaj Ücreti: 1.25 milyon Euro
Performans Bedeli: 150 bin Euro
Menajerlik Bedeli: 560 bin Euro (Haber61)
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