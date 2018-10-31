  •  
    "Yılmaz Vural, F.Bahçe için şu an en iyi seçim"
  •  
    "Harun'u Galatasaray kalesine koy, ne oluyor"
  •  
    G.Saray'da forvet için Vincent Janssen kararı
  •  
    G.Saray maçı öncesinde taraftara bir gönderme
  •  
    F.Bahçe'de Phillip Cocu sonrası Volkan sürprizi!

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yedekleri ile güldü!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Trabzonspor, Bugsaş Spor'a konuk oldu. Bordo - mavili ekip karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yedekleri ile güldü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2018 14:56
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Trabzonspor, Ankara temsilcisi Bugsaş Spor'a konuk oldu. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. Tur'a yazdırdı.

Mücadeleye Uğurcan, Semih, Batuhan, Hüseyin, Ibanez, Kucka, Murat Cem, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Amiri, Ekuban 11'i ile başlayan Trabzonspor yedek ağırlık bir kadro ile sahaya çıktı.

EKUBAN GETİRDİ, AMİRİ ATTI

26. dakikada Ekuban'ın sol kanattan çalımlarla getirdiği topu tamamlayan Vahid Amiri, bordo - mavilileri 1-0 öne geçirdi.

GENÇLER KOVALADI, KENDİ KALESİNE ATTI!

Golden 6 dakika sonra gelişen Trazonspor atağında, Abdülkadir Parmak'ın kaleciden dönen şutunu tamamlayan Murat Cem'in vuruşunda top, Bugsaş Sporlu Turgut Selim Özdemir'e çarptı ve ağlarla buluştu.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bordo - mavililer bu skorla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. Tur'a yazdırdı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için