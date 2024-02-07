Trabzonspor sol bek transferinde geri sayıma geçti!

Trabzonspor, sol bek Eric Junior Bocat ve kulübü St. Truiden ile prensip anlaşmasına vardı.

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Trabzonspor sol bek transferinde geri sayıma geçti!
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07 Şubat 2024 22:07
Son güncelleme 07 Şubat 2024 22:08
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı.

TRT Spor'un haberine göre; Bordo mavililer, Eric Junior Bocat ve kulübü St. Truiden ile prensip anlaşmasına vardı.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Truiden'de 50 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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