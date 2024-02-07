Trabzonspor sol bek transferinde geri sayıma geçti!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı.
TRT Spor'un haberine göre; Bordo mavililer, Eric Junior Bocat ve kulübü St. Truiden ile prensip anlaşmasına vardı.
Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Truiden'de 50 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
TRT Spor'un haberine göre; Bordo mavililer, Eric Junior Bocat ve kulübü St. Truiden ile prensip anlaşmasına vardı.
Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Truiden'de 50 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.