08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Gine Bissau-Cibuti
19:00
08 Eylül
Gine-Cezayir
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Libya-Swaziland
22:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00
08 Eylül
Malezya-Filistin
16:00
08 Eylül
Endonezya-Lübnan
16:30
08 Eylül
Kuveyt-Suriye
19:00
08 Eylül
Birleşik Arap Emirlikleri-Bahreyn
19:30
08 Eylül
Çek Cumhuriyeti-Suudi Arabistan
20:15
09 Eylül
Yeni Zelanda-Avustralya
10:00
09 Eylül
El Salvador-Suriname
03:30
09 Eylül
Panama-Guatemala
04:30

Trabzonspor, Onana için son düzlükte!

Trabzonspor, Manchester United ile el sıkıştığı Kamerunlu file bekçisi Andre Onana için son kararı bekliyor.

calendar 08 Eylül 2025 10:09
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, Andre Onana'ya kavuşacağı günü iple çekiyor. 

Yerli kalecilerin yüksek maliyeti nedeniyle ön sıraya yazılan Manchester United'ın dünyaca ünlü file bekçisinin tranferi için el sıkışıldı.

TRABZONSPOR SÖZ KESTİ 



İngiliz devinin göndermeye razı olduğu Kamerunlu kaleci için bordo-mavililer, fiyat yükselterek kiralık olarak söz kesti.

SON KARAR ONANA'NIN 

Son kararın Onana'da olduğu transferde Trabzonspor, 29 yaşındaki eldivenle bugün son bir görüşme yapacak. Durumun olumlu seyrederse Onana, perşembe günü Türkiye'ye gelerek Trabzonspor'a imza atacak.

TRABZONSPOR, KİRALAMA BEDELİ ÖDEMEYECEK

Bordo-mavililer, Manchester United'a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. İki takım arasındaki sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunmuyor. Onana'nın, Manchester United ile 2028'e kadar kontratı var. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
