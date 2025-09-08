Trabzonspor, Onana için son düzlükte!

Trabzonspor, Andre Onana'ya kavuşacağı günü iple çekiyor.



Yerli kalecilerin yüksek maliyeti nedeniyle ön sıraya yazılan Manchester United'ın dünyaca ünlü file bekçisinin tranferi için el sıkışıldı.



TRABZONSPOR SÖZ KESTİ

İngiliz devinin göndermeye razı olduğu Kamerunlu kaleci için bordo-mavililer, fiyat yükselterek kiralık olarak söz kesti.Son kararın Onana'da olduğu transferde Trabzonspor, 29 yaşındaki eldivenle bugün son bir görüşme yapacak. Durumun olumlu seyrederse Onana, perşembe günü Türkiye'ye gelerek Trabzonspor'a imza atacak.Bordo-mavililer, Manchester United'a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. İki takım arasındaki sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunmuyor. Onana'nın, Manchester United ile 2028'e kadar kontratı var.