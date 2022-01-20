Trabzonspor Kaan Ayhan için tüm şartları zorluyor

Trabzonspor'da artık gözler stoper transferine çevrildi. Edgar'ın yerine mutlaka bir takviye gerçekleştirecek olan Trabzonspor, yabancı kontenjanı dolu olduğu için yerliye yönelmişti. Kaan Ayhan konusunda her ne kadar Sassuolo yüksekten uçsa da, Trabzonspor Yönetimi son bir ihtimal olarak yeniden şartları zorlayacak. Bu transfer için şu anda Sassuolo'nun 5.5 milyon eurodan aşağı inemdiği bildiriliyor.



Kaan, Sassuolo'nun dünkü Cagliari maçında kadroya alınmadı. Listedeki diğer adaylar Koray Günter ve Adana Demirsporlu Samet Akaydın.



Eğer yerli transferinde sıkıntı çıkarsa, rota yabancıya dönecek. Bu durumda kontenjan açılması için en az 2 yabancı ismin gönderilmesi gerekiyor.









İLGİLİ VİDEO