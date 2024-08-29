Trabzonspor galibiyeti unuttu

Avrupa'ya veda eden Trabzonspor, son galibiyetini 1 Ağustos'ta elde etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor galibiyeti unuttu
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29 Ağustos 2024 23:36
Son güncelleme 29 Ağustos 2024 23:45
Kötü gidişatına son vermek isteyen Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde St. Gallen karşısında da bu gidişata dur diyemedi.

Bordo-mavililer, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta St. Gallen'e penaltılarda 5-4 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

AĞUSTOS AYINDA 1 GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Ağustos ayında oynadığı 6 maçta sadece 1 kez kazandı.

Ruzemberok'u kendi sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor, daha sonra oynadığı karşılaşmalarda Rapid Wien'e 2-0 ve 1-0'lık skorlarla kaybetti.

Karadeniz ekibi, Sivasspor ve St. Gallen'le de berabere kaldı. 

Avcı'nın ekibi son olarak St. Gallen'e rövanş maçında penaltılarla mağlup oldu.

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