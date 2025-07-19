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Trabzonspor, Erzurum'da taraftarıyla buluştu

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Erzurum'da taraftarları ile olan bağını kuvvetlendirmek için bir araya geldi.

calendar 19 Temmuz 2025 20:34 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2025 20:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor, Erzurum'da taraftarıyla buluştu
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Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, bu akşamki antrenmanın ardından Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde taraftarıyla bir araya geldi. Kulüp tarafından organize edilen etkinlikte bordo-mavili futbolculara büyük ilgi gösterildi. Buluşmada teknik direktör Fatih Tekke, Uğurcan ve Nwakaeme'ye yoğun ilgi görürken, taraftarlar da unutulmaz anlar yaşadı.

Taraftar buluşması için kamp alanı saat 18.00 itibarıyla taraftarlara açıldı. Etkinliğe yoğun katılım gösteren bordo-mavili taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirip imza aldı. Bazı taraftarlar çocuklarıyla birlikte alana gelirken, coşkulu anlar yaşandı. Antrenman sahasına gruplar halinde gelen taraftarlar da alandaki taraftarlarla karşılıklı tezahüratlarda bulundu.

FUTBOLCULARA YOĞUN İLGİ


Taraftarlar Teknik Direktör Fatih Tekke, takım kaptanı Uğurcan Çakır, Tony Nwakaeme'ye büyük ilgi gösterdi. Futbolculardan imza alıp fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar alanda adeta izdihama yol açtı. Oyuncular, taraftarların ilgisine samimiyetle karşılık verirken; birçok çocuk taraftar unutulmaz anlar yaşadı. Özellikle Teknik Direktör Fatih Tekke ile kaptan Uğurcan Çakır hiçbir taraftarın isteğini kırmamak için uzun süre alanda kalarak imza verip fotoğraf çektirdi.

22 VE 25 TEMMUZ'DA TEKRARLANACAK

Trabzonspor Kulübü, taraftar etkinliğinin yalnızca bugüne özel olmadığını, 22 Temmuz Salı ve 25 Temmuz Cuma günleri aynı saatte tekrar edileceğini duyurdu. Etkinlik, Erzurum kampında taraftarla takım arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlıyor.

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