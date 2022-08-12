ENIS BARDHI KAP'A BİLDİRİLDİ

ENIS BARDHI'NİN MALİYETİ NE KADAR?

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Enis Bardhi'ye kavuşmuştu. Bordo-mavililer, futbolcunun transferiyle ilgili olarak KAP'a bildirimde bulundu. Futbolcunun Trabzonspor'a maliyeti de belli oldu.Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.Trabzonspor, futbolcunun maliyeti hakkında da açıklama yaptı. 3+1 yıllık anlaşma sağlanan oyuncu için yıllık 1.3 milyon euro ödemeye yapılacağı bildirildi. Bordo-mavililerin açıklaması şu şekilde:"Profesyonel futbolcu Enis Bardhi ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzesağlanmıştır.Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2025-26 futbol sezonu için de 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur."