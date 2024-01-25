Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

Trabzonspor, Rizespor maçında sakatlanan Hüseyin Türkmen'in durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Bordo-mavililer, Hüseyin Türkmen'in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayenesinde sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun en kısa sürede operasyonu planlanmaktadır"
Bordo-mavililer, Hüseyin Türkmen'in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayenesinde sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun en kısa sürede operasyonu planlanmaktadır"