Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

Trabzonspor, Rizespor maçında sakatlanan Hüseyin Türkmen'in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması
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25 Ocak 2024 23:26
Trabzonspor, Rizespor maçında sakatlanan Hüseyin Türkmen'in durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bordo-mavililer, Hüseyin Türkmen'in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayenesinde sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun en kısa sürede operasyonu planlanmaktadır"

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