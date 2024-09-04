Trabzonspor'dan Orban'a teklif

Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Belçika basınında yer alan habere göre, bordo-mavililer, Lyon forması giyen Gift Orban için harekete geçti.
Trabzonspor'un 22 yaşındaki santrfor için Lyon'a 1 milyon euro kiralama ve 6 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu belirtildi.
Fransız kulübü 1 milyon Euro kiralamaya ek olarak 8.5 milyon Euro zorunlu opsiyon istiyor. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Nijeryalı futbolcunun Lyon ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Lyon forması altında 17 maça çıkan Orban, 5 kez gol sevinci yaşadı.
Belçika basınında yer alan habere göre, bordo-mavililer, Lyon forması giyen Gift Orban için harekete geçti.
Trabzonspor'un 22 yaşındaki santrfor için Lyon'a 1 milyon euro kiralama ve 6 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu belirtildi.
Fransız kulübü 1 milyon Euro kiralamaya ek olarak 8.5 milyon Euro zorunlu opsiyon istiyor. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Nijeryalı futbolcunun Lyon ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Lyon forması altında 17 maça çıkan Orban, 5 kez gol sevinci yaşadı.
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