Trabzonspor'dan Arijan Ademi hamlesi!

Süper Lig'de yeniden zirveye oynayabilecek bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor yönetimi, diğer yandan da maliyeti düşük isimleri kadrosuna katmak istiyor.
Bu anlamda birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan bordo-mavililerin hedefi Arijan Ademi... 32 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu, Hırvatistan Genç Milli Takımları'nın bütün kategorilerinde oynadı. Dinamo Zagreb'de uzun yıllar forma giyen 1.83 boyundaki futbolcu toplamda 359 maçta filelere 41 gol atttı ve 30 da asist yaptı.
Şu anda Çin ekibi Beijing Guoan'da top koşturan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2025'te sona erecek.
Bu anlamda birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan bordo-mavililerin hedefi Arijan Ademi... 32 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu, Hırvatistan Genç Milli Takımları'nın bütün kategorilerinde oynadı. Dinamo Zagreb'de uzun yıllar forma giyen 1.83 boyundaki futbolcu toplamda 359 maçta filelere 41 gol atttı ve 30 da asist yaptı.
Şu anda Çin ekibi Beijing Guoan'da top koşturan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2025'te sona erecek.
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