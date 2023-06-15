Trabzonspor'dan Arijan Ademi hamlesi!

Gelecek sezon için iddialı bir kurmak isteyen Trabzonspor'da son olarak gündeme gelen isim Kuzey Makedonyalı futbolcu Arijan Ademi oldu. Bordo mavililer, Çin ekibi Beijing Guoan'da forma terleten ön libero için kolları sıvadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'dan Arijan Ademi hamlesi!
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15 Haziran 2023 10:28
Süper Lig'de yeniden zirveye oynayabilecek bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor yönetimi, diğer yandan da maliyeti düşük isimleri kadrosuna katmak istiyor.

Bu anlamda birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan bordo-mavililerin hedefi Arijan Ademi... 32 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu, Hırvatistan Genç Milli Takımları'nın bütün kategorilerinde oynadı. Dinamo Zagreb'de uzun yıllar forma giyen 1.83 boyundaki futbolcu toplamda 359 maçta filelere 41 gol atttı ve 30 da asist yaptı.

Şu anda Çin ekibi Beijing Guoan'da top koşturan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2025'te sona erecek.

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