Trabzonspor'da yine gözler Paul Onuachu'da!

Yeni transferlerden Paul Onuachu, Beşiktaş derbisinde attığı golle kalitesini gösterdi. Kısa sürede uyum sağlayan 29 yaşındaki forvet, Hatayspor karşısında da ileri uçta görev yapacak. En önemli kozlardan olacak Nijeryalı golcü bu maçta da ağları sarsmak istiyor.



Teknik direktör Bjelica da 2.01'lik boyuyla hava toplarında etkili olan Onuachu'nun bu özelliğini kullanmayı hedefliyor.



Kenar oyuncularına orta yapma talimatı veren Hırvat teknik adam, Nijeryalı yıldızı yine golle buluşturmayı planlıyor. Onuachu da idmanlarda takım arkadaşlarıyla özel olarak çalışmalar yapıyor.



