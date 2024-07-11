Trabzonspor'da yeniler ne yaptı?

Trabzonspor, Macaristan kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın ikinci liginden Szeged Csanad'ı 2-1 yendi.
Bordo-mavililerde yeni transferler performanslarıyla dikkat çekti.
John Lundstram: Yeni transfer Lundstram, idmanlardaki performansıyla şimdiden dikkat çekmeyi başardı. Hamsik ve Bakasetas'ın ayrılığı sonrası bir lider oyuncu eksikliği yaşayan Fırtına'da İngiliz orta sahanın transferiyle bu eksikliğin giderileceği görüşü hakim oldu. Güçlü, kuvvetli ve yıldırıcı bir tarzın yanı sıra sahiplenme, aidiyet ve skor olarak geriye düştüğünde takım arkadaşlarını ayağa kaldıracak bir karaktere sahip olan 30 yaşındaki futbolcunun tam bir komutan görevi üstleneceği belirtildi. İstediği yer olan 6 numarada görev yaptı. Stoperler arasına girerek topu çıkarmak istedi. Sert ve agresifti ama daha çok top kullanmak durumunda.
Ozan Tufan: 29 yaşındaki orta saha soğukkanlılığı ve sakinliği ile dikkat çekti. Hücum anlamında beklenen katkıyı yapamasa da tecrübesi hemen fark ediliyor.
Borna Barisic: Orta sahanın kenarında görev yaptı. Daha çok ön alan baskısı için bindirmelere katıldı. Ancak zaman zaman defansif anlamda hatalar yaptı.
Salih Malkoçoğlu: Tartışmasız maçın yıldızlarından biriydi. İkinci yarıda girdi. Orta saha olmasına rağmen sağ bekte oynayan 19 yaşındaki oyuncu bol bal alkışlandı.
Abdullah Avcı, 19 yaşındaki Salih için, "Salih 19 yaş altı takımının kaptanı. Beklentilerimizin olduğu bir oyuncu. Hem fiziksel hem de taktiksel eksiklikleri var. Bunları en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Birkaç mevkide kullandığım, kullanışlı bir oyuncu. Asıl yeri merkez orta saha. Stoper de oynayabiliyor, bugün bekte kullandık. Sorumluluk aldı bindirmeler yaptı. Bu beni mutlu ediyor. Aşağıdan çok futbolcunun yukarı gelmesi Trabzonspor camiasının genetiğinde vardır. Bunu biz gerçekleştirirsek üstüne bir şey koyabilirsek ne mutlu. Arif de aynı şekilde. O da önemli işler yapıyor. Umarım böyle artarak devam eder." sözlerini kullandı.
Bordo-mavililerde yeni transferler performanslarıyla dikkat çekti.
John Lundstram: Yeni transfer Lundstram, idmanlardaki performansıyla şimdiden dikkat çekmeyi başardı. Hamsik ve Bakasetas'ın ayrılığı sonrası bir lider oyuncu eksikliği yaşayan Fırtına'da İngiliz orta sahanın transferiyle bu eksikliğin giderileceği görüşü hakim oldu. Güçlü, kuvvetli ve yıldırıcı bir tarzın yanı sıra sahiplenme, aidiyet ve skor olarak geriye düştüğünde takım arkadaşlarını ayağa kaldıracak bir karaktere sahip olan 30 yaşındaki futbolcunun tam bir komutan görevi üstleneceği belirtildi. İstediği yer olan 6 numarada görev yaptı. Stoperler arasına girerek topu çıkarmak istedi. Sert ve agresifti ama daha çok top kullanmak durumunda.
Ozan Tufan: 29 yaşındaki orta saha soğukkanlılığı ve sakinliği ile dikkat çekti. Hücum anlamında beklenen katkıyı yapamasa da tecrübesi hemen fark ediliyor.
Borna Barisic: Orta sahanın kenarında görev yaptı. Daha çok ön alan baskısı için bindirmelere katıldı. Ancak zaman zaman defansif anlamda hatalar yaptı.
Salih Malkoçoğlu: Tartışmasız maçın yıldızlarından biriydi. İkinci yarıda girdi. Orta saha olmasına rağmen sağ bekte oynayan 19 yaşındaki oyuncu bol bal alkışlandı.
Abdullah Avcı, 19 yaşındaki Salih için, "Salih 19 yaş altı takımının kaptanı. Beklentilerimizin olduğu bir oyuncu. Hem fiziksel hem de taktiksel eksiklikleri var. Bunları en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Birkaç mevkide kullandığım, kullanışlı bir oyuncu. Asıl yeri merkez orta saha. Stoper de oynayabiliyor, bugün bekte kullandık. Sorumluluk aldı bindirmeler yaptı. Bu beni mutlu ediyor. Aşağıdan çok futbolcunun yukarı gelmesi Trabzonspor camiasının genetiğinde vardır. Bunu biz gerçekleştirirsek üstüne bir şey koyabilirsek ne mutlu. Arif de aynı şekilde. O da önemli işler yapıyor. Umarım böyle artarak devam eder." sözlerini kullandı.