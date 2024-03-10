Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 5-1'lik skorla mağlup eden Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavili takımda, pazar günü yapılan antrenmanda, sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır da yer aldı.
Abdullah Avcı, Karagümrük karşılaşmasının ardından Uğurcan Çakır için, "Kaptanımız Uğurcan Çakır, 2-3 haftadır ağrılarla oynuyordu. Artık ağrı eşiği kendisini zorlamaya başladı. Koruma altına aldık. Sağlık ekibimiz bu konuyla alakalı 2-3 gün içerisinde daha detaylı açıklama yapacaktır." sözlerini kullanmıştı.
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 17 Mart Pazar günü sahasında konuk edecek.
Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, antrenmanda yer aldı.
Bordo-mavili takımda, pazar günü yapılan antrenmanda, sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır da yer aldı.
Abdullah Avcı, Karagümrük karşılaşmasının ardından Uğurcan Çakır için, "Kaptanımız Uğurcan Çakır, 2-3 haftadır ağrılarla oynuyordu. Artık ağrı eşiği kendisini zorlamaya başladı. Koruma altına aldık. Sağlık ekibimiz bu konuyla alakalı 2-3 gün içerisinde daha detaylı açıklama yapacaktır." sözlerini kullanmıştı.
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 17 Mart Pazar günü sahasında konuk edecek.
Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, antrenmanda yer aldı.
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