Beşiktaş'ın tarihi stadı davalık oldu!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Boğaz'a karşı yükselen Tüpraş Stadyumu ile ilgili çarpıcı bir süreç yaşanıyor. Eski adı İnönü Stadı olan ve 11 Nisan 2016 tarihindeki Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasıyla açılışı yapılan stadyuma mirasçı çıktı.



İLK DİLEKÇE HAZİRAN 2024'TE



ATV'nin özel haberine göre; 24 Haziran 2024'te Akseki Adliyesi'nde Beşiktaş Stadı'nın içerisinde bulunduğu araziyle ilgili dava süreci başladı. Siyah-beyazlı ekibin maçlarını oynadığı stadı mahkeme koridorlarına taşıyan isim, Antalya'da yaşayan emekli bir öğretmen oldu.

İSTİNAF MAHKEMESİ İTİRAZI KABUL ETTİ



Emekli öğretmenin açtığı miras davası ilk olarak reddedildi. Bu karar sonrası avukatlar devreye girdi. İstinaf Mahkemesi'nde sunulan itiraz dilekçesi kabul edildi. Böylece miras süreci yeniden açılmış oldu.





MİRASÇI SAYISINDA ARTIŞ



Beşiktaş Stadyumu'nun arazisinde mirasçı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvuran kadının dava dilekçesinde, stadın bulunduğu ada ve parsel kayıtlara geçti. Dava sürecinin resmen başlamasıyla birlikte davaya katılan mirasçı sayısında artış gözlemlendi.



Dava dilekçesinde, Beşiktaş Stadı'nın yanı sıra İstanbul'da Eminönü ve Kadıköy başta olmak üzere çok sayıda gayrimenkulün de yer aldığı aktarıldı. Gözler yargıdan çıkacak karara çevrildi.







