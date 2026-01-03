03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
15:30
03 Ocak
Juventus-Lecce
20:00
03 Ocak
Benfica-Estoril
21:00
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
19:00
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
21:00
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
19:00
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
17:00
03 Ocak
Wolves-West Ham United
18:00
03 Ocak
Genoa-Pisa
17:00
03 Ocak
Como-Udinese
14:30
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
20:30
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
18:15
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
16:00
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
20:30
03 Ocak
Brighton-Burnley
18:00
03 Ocak
Celtic-Rangers
15:30

Rafa Silva'nın kamp kadrosuna alınma nedeni ortaya çıktı!

İkinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp yapmak için Antalya'ya giden Beşiktaş'ın kadrosunda, siyah beyazlı takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva da yer aldı. Rafa'nın kadroya alınmasının perde arkasında yaşanan detaylar ise ortaya çıktı.

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısına hazırlanmak için kamp yapacağı Antalya'ya gitti. Siyah beyazlı takımda kadro dışı bırakılan Mert Günok ve Necip Uysal'ın yanı sıra sözleşme fesih görüşmeleri yapan Jonas Svensson ve David Jurasek de Antalya'ya götürülmedi. 

Beşiktaş'tan ayrılmak istediği bilinen Rafa Silva ise kamp kadrosunda yer aldı. Portekizli yıldızın Antalya'ya götürülmesinin perde arkasında yaşanan detaylar ise belli oldu.

Millyet gazetesinde yer alan habere göre; Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile görüşen Rafa Silva, kampa katılmak istediğini bildirdi ve Antalya kadrosuna dahil edildi.

SERGEN YALÇIN SON BİR ŞANS VERECEK



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Rizespor maçının ardından "Mukavelesi gereği antrenmanda yer alıyor. Futbolcu gibi antrenman yapmıyor" dediği Rafa Silva'ya Antalya kampında son bir şans vereceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TEKLİF BEKLİYOR

Öte yandan Portekizli futbolcunun ise kampa katılsa da ayrılma konusundaki düşüncesini sürdürdüğü ve menajeri aracılığıyla bazı takımlarla görüşme halinde olduğu ileri sürüldü. 

Siyah beyazlı yönetim, Rafa'yı göndermek için iyi bir teklif gelmesini bekliyor.



