Sergen Yalçın beğendi, Beşiktaş harekete geçti: August Priske

Forvet hattına takviye düşünen Beşiktaş, İsveç Ligi takımlarından Djugarden'da oynayan 21 yaşındaki hücumcu August Priske'yi gündeminde tutuyor.



Genç forvet oyuncusunun mevcut kadroda Tammy Abraham ile El Bilal Toure'ye alternatif olması bekleniyor.



AVRUPA'DA TAKİP EDİLİYOR

Danimarka Milli Takımı'nda da oynayan Priske, 5 Ağustos 2024 tarihinde Djugarden'a transfer olmuştu. Piyasa değeri 1.6 milyon euro olarak gösterilen genç forvet, Avrupa futbolunda yakından takip ediliyor.Gelecek dönemde Avrupa futboluna damga vurması beklenen yıldızlar arasında gösterilen Augusto Priske için Beşiktaş'ın bir hayli istekli olduğu bildirildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da beğendiği 2004 doğumlu futbolcu için resmi temasların başladığı ifade edildi. Kısa sürede sonuç bekleniyor.Priske özellikle hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkıyor. 1.95'lik boyuyla rakiplerine fiziksel üstünlük kuran başarılı forvet, kafa golleriyle dikkat çekiyor. Öte yandan Priske hem sağ ayak hem de sol ayağını kullanabilmesiyle farkını ortaya koyuyor.Avrupa futbolunda son dönemin parlayan yıldızlarından olan Augusto Priske, Hollanda'da PSV Eindhoven altyapısından yetişti.Özellikle PSV'nin U18 takımında 24 maçta 18 gol, 4 asistle 22 gole direkt etki eden 2004 doğumlu yıldız, burada fark edilerek İsveç temsilcisi Djugarden'a imza attı.Djugarden ile 2025 yılında müthiş bir çıkış yakalayan Augusto Priske, ülkesi Danimarka'da yakından takip ediliyor. Danimarka U21 Milli Takımı'nda başarıyla forma giyen Priske, Danimarka A Milli Takımı için de düşünülüyor.Danimarka Teknik Direktörü Brian Riemer'in 21 yaşındaki futbolcuyu yakından izlediği vurgulandı.Djugarden ile Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Priske, 2025 yılını 27 maçta 18 gol, 2 asistle bitirerek dikkatleri üzerine çekti. Yıldız futbolcu, Djugarden kariyerinde ise toplamda 52 resmi maçta 24 gol, 3 asiste ulaşarak başarılı bir grafik sergiledi.