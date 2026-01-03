03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
0-06'
03 Ocak
Juventus-Lecce
20:00
03 Ocak
Benfica-Estoril
21:00
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
19:00
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
21:00
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
19:00
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
17:00
03 Ocak
Wolves-West Ham United
18:00
03 Ocak
Genoa-Pisa
17:00
03 Ocak
Como-Udinese
1-046'
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
20:30
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
18:15
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
16:00
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
20:30
03 Ocak
Brighton-Burnley
18:00
03 Ocak
Celtic-Rangers
0-04'

Sergen Yalçın beğendi, Beşiktaş harekete geçti: August Priske

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Djurgarden forması giyen 21 yaşındaki Augusto Priske'yi Tammy Abraham ve El Bilal Toure'ye alternatif olarak gündeminde tutarken, 1.95'lik genç golcü için resmi temaslara başladı.

03 Ocak 2026 13:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Sergen Yalçın beğendi, Beşiktaş harekete geçti: August Priske






Forvet hattına takviye düşünen Beşiktaş, İsveç Ligi takımlarından Djugarden'da oynayan 21 yaşındaki hücumcu August Priske'yi gündeminde tutuyor. 

Genç forvet oyuncusunun mevcut kadroda Tammy Abraham ile El Bilal Toure'ye alternatif olması bekleniyor.

AVRUPA'DA TAKİP EDİLİYOR



Danimarka Milli Takımı'nda da oynayan Priske, 5 Ağustos 2024 tarihinde Djugarden'a transfer olmuştu. Piyasa değeri 1.6 milyon euro olarak gösterilen genç forvet, Avrupa futbolunda yakından takip ediliyor.

Gelecek dönemde Avrupa futboluna damga vurması beklenen yıldızlar arasında gösterilen Augusto Priske için Beşiktaş'ın bir hayli istekli olduğu bildirildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da beğendiği 2004 doğumlu futbolcu için resmi temasların başladığı ifade edildi. Kısa sürede sonuç bekleniyor.

1.95'LİK BOY AVANTAJI

Priske özellikle hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkıyor. 1.95'lik boyuyla rakiplerine fiziksel üstünlük kuran başarılı forvet, kafa golleriyle dikkat çekiyor. Öte yandan Priske hem sağ ayak hem de sol ayağını kullanabilmesiyle farkını ortaya koyuyor.

PSV EINDHOVEN YETİŞTİRDİ

Avrupa futbolunda son dönemin parlayan yıldızlarından olan Augusto Priske, Hollanda'da PSV Eindhoven altyapısından yetişti.

Özellikle PSV'nin U18 takımında 24 maçta 18 gol, 4 asistle 22 gole direkt etki eden 2004 doğumlu yıldız, burada fark edilerek İsveç temsilcisi Djugarden'a imza attı.

DANİMARKA BASININDA GÜNDEMDE

Djugarden ile 2025 yılında müthiş bir çıkış yakalayan Augusto Priske, ülkesi Danimarka'da yakından takip ediliyor. Danimarka U21 Milli Takımı'nda başarıyla forma giyen Priske, Danimarka A Milli Takımı için de düşünülüyor.

Danimarka Teknik Direktörü Brian Riemer'in 21 yaşındaki futbolcuyu yakından izlediği vurgulandı.

PERFORMANSI

Djugarden ile Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Priske, 2025 yılını 27 maçta 18 gol, 2 asistle bitirerek dikkatleri üzerine çekti. Yıldız futbolcu, Djugarden kariyerinde ise toplamda 52 resmi maçta 24 gol, 3 asiste ulaşarak başarılı bir grafik sergiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
