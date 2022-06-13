Trabzonspor'da sağ bek Jens Stryger Larsen'e emanet

Şampiyon kadroya dört takviye yapmayı planlayan Trabzonspor'un önceliği savunma olacak... İlk etapta sol bek, stoper ve sağ bek almayı planlayan Bordo-Mavililer, aradığı oyuncuyu da Danimarka'da buldu...Udinese ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki sağ bek Jens Stryger Larsen'i gündemine alan Karadeniz ekibi, oyuncunun temsilcisiyle görüşmelere başladı. Cornelius'un da milli takım kampında Larsen'e Trabzonspor anlattığı ve şampiyonluk videolarını izlettiği belirtildi.Abdullah Avcı'nın da Danimarkalı oyuncuyla bir görüşme yapacağı kaydedildi. Larsen'in transferinin kısa süre içinde bitmesi bekleniyor.