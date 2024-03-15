Trabzonspor'da Meunier gelişmesi!

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Thomas Meunier, Fenerbahçe maçında oynamak istiyor. Belçikalı yıldız, yüksek ihtimalle dev maçta sahada olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Meunier gelişmesi!
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15 Mart 2024 09:58
Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçı öncesi karın bölgesinde kas yaralanması yaşayan Thomas Meunier'in pazar günkü karşılaşmada sahada olmayı çok istediği ve Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede "Kendimi iyi hissediyorum" dediği öğrenildi.

Bordo-mavili kulübün sağlık ekibi de Belçikalı sağ bekin oynama ihtimalini yüksek görüyor.

Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen kaleci Uğurcan Çakır da sakatlığını tamamen atlattı.

Trabzonspor'da 7 maçta süre bulan Meunier, 3 asist yaptı.

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