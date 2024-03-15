Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçı öncesi karın bölgesinde kas yaralanması yaşayan Thomas Meunier'in pazar günkü karşılaşmada sahada olmayı çok istediği ve Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede "Kendimi iyi hissediyorum" dediği öğrenildi.
Bordo-mavili kulübün sağlık ekibi de Belçikalı sağ bekin oynama ihtimalini yüksek görüyor.
Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen kaleci Uğurcan Çakır da sakatlığını tamamen atlattı.
Trabzonspor'da 7 maçta süre bulan Meunier, 3 asist yaptı.
Bordo-mavili kulübün sağlık ekibi de Belçikalı sağ bekin oynama ihtimalini yüksek görüyor.
Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen kaleci Uğurcan Çakır da sakatlığını tamamen atlattı.
Trabzonspor'da 7 maçta süre bulan Meunier, 3 asist yaptı.