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Trabzonspor'da kadroya U19 revizyonu!

Ziraat Türkiye kupası final karşılaşmasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, kalan karşılaşmalara U-19 takımı ile çıkma kararı aldı.

calendar 16 Mayıs 2025 11:49 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025 11:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'da kadroya U19 revizyonu!
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Kupa finalinde Galatasaray'a yenilen Trabzonspor'da sezonun bitimine 3 hafta kala gözler artık tamamen gelecek sezona çevrilmiş durumda. Teknik heyet; hızlı, dinamik ve topa hükmeden bir takım için transferde radikal adımlar atmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon planlamasında ciddi kadro revizyonları ve oyun anlayışında değişiklik planlayan teknik direktör Fatih Tekke, pazar günü oynanacak Bodrum maçıyla birlikte bu değişimi başlatmak istiyor.

Kalan üç maçta U19 takımından belirlenen birçok isme A takımda forma vermeyi planlayan Tekke, yönetim kurulundan ise 5 tane direkt oynayacak, yüksek kalitede isim talep etti.

GİDECEK FUTBOLCULAR BELİRLENECEK

Bu oyuncuların maliyetlerinin yüksek olduğu ancak 47 yaşındaki teknik adamın gelecek sezon oluşturmak istediği oyun planında bu isimleri olmazsa olmaz olarak gördüğü öğrenildi. Ancak finalde Galatasaray'a yenilerek sadece Türkiye Kupası'nı kaybetmeyen, Avrupa kupalarına katılma hakkını da çok zora sokan Trabzonspor için transferde oyuncuları ikna etmek için yeniden bir planlama da yapılacak.

Fatih Tekke'nin kısa süre içerisinde yönetim kuruluna gelecek sezon takımda tutmak ve ayrılmasını istediği oyuncularla alakalı da geniş kapsamlı bir rapor sunması bekleniyor. Takımda fırtına öncesi sessizlik hakim.


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