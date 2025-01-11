Trabzonspor'da hedef Hauge

Trabzonspor, Eintracht Frankfurt'tan Jens Petter Hauge ile ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'da hedef Hauge
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11 Ocak 2025 12:04
Trabzonspor, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un sol kanat oyuncusu Jens Petter Hauge'yi listesine aldı.

Sezonun ilk yarısını eski takımı Bodo/Glimt'te geçiren 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 276 maçta 55 gol ve 52 asistlik performansıyla Güneş'in 'Skor üretebilen kenar oyuncusu' profilini çiziyor.

Sezon ilk yarısında kiralık olarak oynadığı Bodo formasıyla bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi maçlarında görev yapan Norveçli futbolcu, 12 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.

Hauge, Bodo/Glimt ile kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından ilk devrenin bitimiyle Eintracht Frankfurt'a geri döndü.

Sol ve sağ kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Jens Petter Hauge'nin Frankfurt ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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