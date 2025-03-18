Trabzonspor'da Fatih Tekke baharı

Geçen haftaya kadar tarihinin en kotu dönemlerinden birini yaşayan Trabzonspor'da artık Fatih Tekke rüzgarı esiyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Şenol Güneş ile yolların ayrılması sonrası gecen hafta göreve getirilen Tekke'li Trabzonspor, ilk maçında Başakşehir'i İstanbul'da yenerek 300 gün aradan sonra deplasman galibiyetini almayı başardı.
1985'ten (14 maç) bu yana en uzun seriyi (12) yaşayan Karadeniz devi, Süper Lig deplasmanlarındaki 12 maçlık hasretini Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek yeni hocasıyla sonlandırdı.
47 yaşındaki çalıştırıcı, Başakşehir karşısında, Abdullah Avcı'dan (Kasım 2020) bu yana takımın başında çıktığı ilk Süper Lig maçını kazanan ilk teknik direktör olma başarısını gösterdi.
"CESUR OYNAMALIYIZ"
Takıma yeni bir hava getiren Tekke, ilk mesajını imza töreninde vermişti: "Dik ve cesur oynayacağız." Göreve gelir gelmez takımla bu doğrultuda konuşmalara başlayan başarılı hoca, oyuncularla önce bire bir görüşmelerde bulundu. Devamında bölgeler halinde savunma, orta saha ve hücum oyuncularıyla oyun felsefesine dair sunumlar yapan Tekke, sonrasında ise takım halinde toplantılarla adeta futbolcuları ateşledi.
Öncelikle mental çöküşü ortadan kaldıran Trabzonspor'un hocası, Başakşehir'in eksik yönlerinden 3'une odaklanarak takıma kısa sürede de olsa maç planını kusursuz işletti.
3 HOCA BAŞARAMADI
Trabzonspor, bu sezon Abdullah Avcı, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş yönetiminde deplasman galibiyeti elde edemedi.
Şenol Güneş ile bu sezon 10 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alıp sadece 3 puan toplayabildi. Trabzonspor, bu sezon 4. çalıştırıcısı Fatih Tekke ile ilk maçında deplasmanda ilk 3 puanını elde etti.
Şenol Güneş ile yolların ayrılması sonrası gecen hafta göreve getirilen Tekke'li Trabzonspor, ilk maçında Başakşehir'i İstanbul'da yenerek 300 gün aradan sonra deplasman galibiyetini almayı başardı.
1985'ten (14 maç) bu yana en uzun seriyi (12) yaşayan Karadeniz devi, Süper Lig deplasmanlarındaki 12 maçlık hasretini Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek yeni hocasıyla sonlandırdı.
47 yaşındaki çalıştırıcı, Başakşehir karşısında, Abdullah Avcı'dan (Kasım 2020) bu yana takımın başında çıktığı ilk Süper Lig maçını kazanan ilk teknik direktör olma başarısını gösterdi.
"CESUR OYNAMALIYIZ"
Takıma yeni bir hava getiren Tekke, ilk mesajını imza töreninde vermişti: "Dik ve cesur oynayacağız." Göreve gelir gelmez takımla bu doğrultuda konuşmalara başlayan başarılı hoca, oyuncularla önce bire bir görüşmelerde bulundu. Devamında bölgeler halinde savunma, orta saha ve hücum oyuncularıyla oyun felsefesine dair sunumlar yapan Tekke, sonrasında ise takım halinde toplantılarla adeta futbolcuları ateşledi.
Öncelikle mental çöküşü ortadan kaldıran Trabzonspor'un hocası, Başakşehir'in eksik yönlerinden 3'une odaklanarak takıma kısa sürede de olsa maç planını kusursuz işletti.
3 HOCA BAŞARAMADI
Trabzonspor, bu sezon Abdullah Avcı, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş yönetiminde deplasman galibiyeti elde edemedi.
Şenol Güneş ile bu sezon 10 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alıp sadece 3 puan toplayabildi. Trabzonspor, bu sezon 4. çalıştırıcısı Fatih Tekke ile ilk maçında deplasmanda ilk 3 puanını elde etti.