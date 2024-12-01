Trabzonspor'da Doğan yeniden başkan

Trabzonspor genel kurulunda 'Yeter Hacıosmanoğlu!" ve 'İbrahim istifa!" tezahüratları yapıldı.



"ANKARA'DA GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"



Kulübün mali yapısına değinen Doğan, "

Trabzonlu iş adamlarının, siyasetçilerin daha çok yanına gideceğiz. Hepsinden ricalarda bulunacağız. Bizim için değil, Trabzonspor için bulunacağız.