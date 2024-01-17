Trabzonspor'da Diomande sesleri!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor, Danimarka'nın Nordsjaelland takımında forma giyen 22 yaşındaki merkez orta saha Mohamed Diomande'nin peşinde olduğu dile getirildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da Diomande sesleri!
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17 Ocak 2024 12:36
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Danimarka'nın Nordsjaelland takımında forma giyen 22 yaşındaki merkez orta saha Mohamed Diomande'yi gündemine aldı.

Fildişi Sahilli futbolcunun sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona ereceği için transferin uygun bir bonservis bedeliyle gerçekleşmesi bekleniyor.

AVCI'DAN YEŞİL IŞIK

Bu sezon 21 maça çıkan Diomande, 5 asist yaptı. Abdullah Avcı'nın, 1.83 boyundaki oyuncunun transferi için yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.

Karadeniz devinin kurmaylarının, Diomande için çok yoğun bir şekilde çalıştığı öne sürülüyor.  

 
 

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