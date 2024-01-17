çalışmalarını sürdüren, Danimarka'nın Nordsjaelland takımında forma giyen 22 yaşındaki merkez orta saha'yi gündemine aldı.Fildişi Sahilli futbolcunun sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona ereceği için transferin uygun bir bonservis bedeliyle gerçekleşmesi bekleniyor.Bu sezon 21 maça çıkan Diomande, 5 asist yaptı. Abdullah Avcı'nın, 1.83 boyundaki oyuncunun transferi için yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.Karadeniz devinin kurmaylarının, Diomande için çok yoğun bir şekilde çalıştığı öne sürülüyor.