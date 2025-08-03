Trabzonspor'da Danjuma ile görüşme!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sol kanat mevkisinde yeni hedefini belirledi.
Fatih Tekke'nin transfer değerlendirmeleri kapsamında Karadeniz ekibinin liste başındaki isim ise Arnaut Danjuma.
BOGA İPTAL, HEDEF DANJUMA
Sol kanatta sıkıntı yaşayan bordo-mavililerde bu mevkinin tek oyuncusu Anthony Nwakaeme.
Bu nedenla kadro derinliğini geliştirmek isteyen Trabzonspor'un ilk gündemi Jeremie Boga'ydı, ancak oyuncunun önceliğinin Avrupa'da devam etmek olması sebebiyle Trabzonspor yeni isimlere yöneldi.
VILLARREAL'DEN GELECEK
Transfer hedefini Danjuma'ya çeviren Trabzonspor, Villarreal'de oynayan oyuncu için girişimlerini hızlandırdı.
Hollandalı oyuncunun İspanyol kulübü ile 1 yıllık kontratı kaldı.
Danjuma, Türkiye'ye gelmeye soğuk bakıyor, ancak Ertuğrul Doğan yönetimi oyuncuyu ikna etmek için tüm şartları zorlayacak.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Girona'da kiralık olarak geçiren Danjuma 37 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 2 de asist kaydetti.
Fatih Tekke'nin transfer değerlendirmeleri kapsamında Karadeniz ekibinin liste başındaki isim ise Arnaut Danjuma.
BOGA İPTAL, HEDEF DANJUMA
Sol kanatta sıkıntı yaşayan bordo-mavililerde bu mevkinin tek oyuncusu Anthony Nwakaeme.
Bu nedenla kadro derinliğini geliştirmek isteyen Trabzonspor'un ilk gündemi Jeremie Boga'ydı, ancak oyuncunun önceliğinin Avrupa'da devam etmek olması sebebiyle Trabzonspor yeni isimlere yöneldi.
VILLARREAL'DEN GELECEK
Transfer hedefini Danjuma'ya çeviren Trabzonspor, Villarreal'de oynayan oyuncu için girişimlerini hızlandırdı.
Hollandalı oyuncunun İspanyol kulübü ile 1 yıllık kontratı kaldı.
Danjuma, Türkiye'ye gelmeye soğuk bakıyor, ancak Ertuğrul Doğan yönetimi oyuncuyu ikna etmek için tüm şartları zorlayacak.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Girona'da kiralık olarak geçiren Danjuma 37 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 2 de asist kaydetti.