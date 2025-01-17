Trabzonspor'da Cham için karar

Trabzonspor'da son haftaların formda ismi Muhammed Cham, Sivasspor maçında sakatlığı nedeniyle dinlendirilebilir.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Cham için karar
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17 Ocak 2025 10:46
Trabzonspor'da teknik heyet, Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan Muhammed Cham'ı Sivasspor maçında dinlendirmeyi düşünüyor.

Trabzonspor'da son 7 lig maçında 4 gol 5 asistlik muazzam bir performans ortaya koyan Muhammed Cham, Antalyaspor karşılaşmasında da fileleri havalandırmıştı. Fakat genç yıldız, maçın son bölümlerinde sakatlanıp, sedyeyle oyundan çıktı.

Dizinden problem yaşayan Cham, takımdan ayrı şekilde hafif tempolu idmanlar yapıyor. Başarılı oyuncu, pazartesi günkü Sivasspor mücadelesinde mutlaka oynamak istiyor. Fakat teknik heyetin, sakatlık riski nedeniyle Cham'ı dinlendirmek istediği öğrenildi.

 

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