Trabzonspor'da Cham için karar

Trabzonspor'da teknik heyet, Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan Muhammed Cham'ı Sivasspor maçında dinlendirmeyi düşünüyor.
Trabzonspor'da son 7 lig maçında 4 gol 5 asistlik muazzam bir performans ortaya koyan Muhammed Cham, Antalyaspor karşılaşmasında da fileleri havalandırmıştı. Fakat genç yıldız, maçın son bölümlerinde sakatlanıp, sedyeyle oyundan çıktı.
Dizinden problem yaşayan Cham, takımdan ayrı şekilde hafif tempolu idmanlar yapıyor. Başarılı oyuncu, pazartesi günkü Sivasspor mücadelesinde mutlaka oynamak istiyor. Fakat teknik heyetin, sakatlık riski nedeniyle Cham'ı dinlendirmek istediği öğrenildi.
Trabzonspor'da son 7 lig maçında 4 gol 5 asistlik muazzam bir performans ortaya koyan Muhammed Cham, Antalyaspor karşılaşmasında da fileleri havalandırmıştı. Fakat genç yıldız, maçın son bölümlerinde sakatlanıp, sedyeyle oyundan çıktı.
Dizinden problem yaşayan Cham, takımdan ayrı şekilde hafif tempolu idmanlar yapıyor. Başarılı oyuncu, pazartesi günkü Sivasspor mücadelesinde mutlaka oynamak istiyor. Fakat teknik heyetin, sakatlık riski nedeniyle Cham'ı dinlendirmek istediği öğrenildi.