Trabzonspor'da 23 Nisan kutlması

Trabzonspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları ağırladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da 23 Nisan kutlması
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23 Nisan 2025 18:24

Trabzonspor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kulüp tesislerinde çocukları ağırladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giden çocukların, Trabzonspor Kadın Komisyonu Başkanı Ebru Çolak ve komisyon üyeleriyle bir araya geldikleri belirtildi.

Açıklamada, günün anlam ve önemine uygun olarak çocukların temsili başkanlık koltuğuna oturdukları ifade edildi.

Trabzonspor'un 19 yaş altı takımının antrenmanını da ziyaret eden çocukların, teknik heyet ve oyunculara çiçek vererek UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında karşılaşacakları Salzburg maçı için başarı dileğinde bulundukları kaydedildi.

 

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