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Trabzonspor Basketbol Takımı, Berk Demir'i açıkladı

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Trabzonspor, geçtiğimiz sezon TOFAŞ forması giyen Berk Demir'i transfer ettiğini açıkladı.

calendar 17 Haziran 2025 17:48
Haber: AA, Fotoğraf: tofasspor.com
Trabzonspor Basketbol Takımı, Berk Demir'i açıkladı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen uzun forvet Berk Demir'i kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Basketbola Anadolu Efes altyapısında başlayan 2,04 metre boyundaki oyuncu, Anadolu Efes'in yanı sıra Darüşşafaka ve Türk Telekom'un formalarını da giydi.




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