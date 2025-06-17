Trabzonspor Basketbol Takımı, Berk Demir'i açıkladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen uzun forvet Berk Demir'i kadrosuna kattı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Basketbola Anadolu Efes altyapısında başlayan 2,04 metre boyundaki oyuncu, Anadolu Efes'in yanı sıra Darüşşafaka ve Türk Telekom'un formalarını da giydi.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Basketbola Anadolu Efes altyapısında başlayan 2,04 metre boyundaki oyuncu, Anadolu Efes'in yanı sıra Darüşşafaka ve Türk Telekom'un formalarını da giydi.
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