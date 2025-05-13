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Trabzonspor, Avrupa aşkına finalde

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşacak.

calendar 13 Mayıs 2025 14:19
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor, Avrupa aşkına finalde
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda saat 20.45'de başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Bordo-mavili takım, sarı-kırmızılı takım karşısında hem 10. Türkiye Kupası'nı kazanmaya hem de Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmeye çalışacak.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak bordo-mavili takım, daha sonra özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Enis Destan ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

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