Trabzonspor Altay maçı bilet fiyatlarını değiştirdi

Trabzonspor Kulübü, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 37. haftadaki Altay maçında bilet fiyatlarında değişikliğe gitti.



Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Başkan Ahmet Ağaoğlu "Değerli Trabzonsporlular; 15 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda takımımızın Altay ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları İstanbul ve çevre illerde oturan taraftarlarımızdan gelen yoğun istek doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Karşılaşma için biletlerini daha önceden almış olan taraftarlarımızın ücret farkları ise hesaplarına iade edilecektir. Siz değerli taraftarlarımızın bilgisine arz ederim. Saygılarımla." açıklamasını yaptı.



Böylelikle Trabzonspor'un İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altay'ı ağırlayacağı maçın bilet fiyatları şöyle oluştu:



Batı Vip: 750 TL

Batı Alt: 400 TL

Batı Orta/Üst: 350 TL

Doğu Alt/Üst: 200 TL

Güney: 100 TL

Kuzey: 100 TL





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