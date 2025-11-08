08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
20:00
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-066'
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
20:45
08 Kasım
Excelsior-Heracles
18:30
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
19:00
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
20:00
08 Kasım
Lecce-Verona
0-021'
08 Kasım
Como-Cagliari
0-120'
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
20:30
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
18:15
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
20:30
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-019'
08 Kasım
West Ham United-Burnley
18:00
08 Kasım
Everton-Fulham
18:00
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-190'
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
20:30
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
17:30
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
17:30
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
17:30
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
17:30
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
19:00
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
1-159'
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Trabzonspor - Alanyaspor: 11'ler

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor - Alanyaspor: 11'ler
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadelenin VAR hakemi Emre Malok oldu.

11'LER



Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Okay, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Meschack, Hagi, Hwang.



Ligde 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde 24 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kalan Karadeniz ekibi, Corendon Alanyaspor karşısında yara almadan yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede ismi yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Batagov, Savic ve Salih Malkoçoğlu ile kırmızı kart cezalısı Bouchouari, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 19'uncu kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 32 gol atarken, bordo-mavililer ise 27 gol kaydetti.

- Trabzon'daki maçlar

İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor az da olsa üstünlük sağlayan taraf oldu.

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

- Sahasında son 3 maçı kazanıyor

Trabzonspor, sahasında Alanyaspor karşısında son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 5-1, 2023-2024 sezonunda 1-0, 2024-2025 sezonunda ise 4-3'lük galibiyetler elde etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
