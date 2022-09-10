TRABZONSPOR İÇİN KRİTİK DÖNEMEÇ

AVCI 11'DE DEĞİŞİKLİK YAPACAK

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçta 1 galibiyet alabilen ve Avrupa Ligi H Grubu'na da yenilgiyle başlayan Trabzonspor'u zorlu bir fikstür bekliyor. Bordo-mavililer, pazartesi günü Adana Demirspor deplasmanına gidiyor. Trabzonspor'un önünde kritik bir viraj bulunuyor.Vincenzo Montella yönetimindeki Güney ekibi Adana Demirspor, tıpkı Trabzonspor gibi 10 puana sahip. Yaz döneminde önemli transferler yapan Adana Demirspor, en az bordo-mavililer kadar galibiyet istiyor. Karadeniz ekibi bu maçtan 3 gün sonra Avrupa Ligi'nde 2. karşılaşmasını Kızılyıldız ile oynayacak. 18 Eylül Pazar günü ise yine Akyazı'da Gaziantep FK mücadelesi var. Yani Trabzonspor, 7 günlük süreçte üst üste 3 maça çıkacak.Yoğun fikstürde zorlu rakiplerle kozlarını paylaşacak olan bordo-mavililer, rakiplerini devirip milli araya moralli şekilde girmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, maç temposu nedeniyle 11'de değişime gitmesi bekleniyor.