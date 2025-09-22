22 Eylül
Trabzonspor'a Paul Onuachu hayat veriyor

Ligde 11 puanı bulunan Trabzonspor, Paul Onuachu'nun gol attığı 3 maçta mağlup olmayarak 5 puan elde etti.

22 Eylül 2025 13:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'a Paul Onuachu hayat veriyor
Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklere adeta hayat veren isim oldu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibi, Paul Onuachu'nun golüyle galibiyete uzandı.

Southampton'dan 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadroya katıldıktan sonra geri döndüğü İngiliz kulübünden bu kez bonservisiyle transfer edilen Onuachu, 445 gün sonra bordo-mavili formayla rakip fileleri havalandırdı.



Onuachu, ligin 4. haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da birer gol atarak takımına gol katkısı sunmaya devam etti. 

Nijeryalı santrfor, ilk 6 haftada 5 gol kaydeden Karadeniz ekibinde 3 golle en skorer isim oldu. Bordo-mavililerde Savic ve Augusto da birer kez rakip fileleri havalandırdı. 

- 5 puanlık katkı

Ligin ilk 6 haftasında 11 puan toplayan Karadeniz ekibi, Onuachu'nun gol attığı karşılaşmalarda 5 puan elde etti.

Bordo-mavililer, Onuachu'nun gol attığı ve hepsi iç sahada oynanan maçlarda Kocaelispor'u 1-0 yenerken Samsunspor ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. 

- 31 maçta 20 gol 

Onuachu, bugüne dek Trabzonspor formasıyla 31 resmi karşılaşmada 20 gole imza attı. 

2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandırıp takımının en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamlayan Onuachu, bu sezon da 6 mücadelede 3 gol kaydetmeyi başardı.

Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor'da maç başına 0,64 gol ortalaması yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
