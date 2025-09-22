Trabzonspor'a Paul Onuachu hayat veriyor

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklere adeta hayat veren isim oldu.



Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibi, Paul Onuachu'nun golüyle galibiyete uzandı.



Southampton'dan 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadroya katıldıktan sonra geri döndüğü İngiliz kulübünden bu kez bonservisiyle transfer edilen Onuachu, 445 gün sonra bordo-mavili formayla rakip fileleri havalandırdı.

- 5 puanlık katkı

- 31 maçta 20 gol

Onuachu, ligin 4. haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da birer gol atarak takımına gol katkısı sunmaya devam etti.Nijeryalı santrfor, ilk 6 haftada 5 gol kaydeden Karadeniz ekibinde 3 golle en skorer isim oldu. Bordo-mavililerde Savic ve Augusto da birer kez rakip fileleri havalandırdı.Ligin ilk 6 haftasında 11 puan toplayan Karadeniz ekibi, Onuachu'nun gol attığı karşılaşmalarda 5 puan elde etti.Bordo-mavililer, Onuachu'nun gol attığı ve hepsi iç sahada oynanan maçlarda Kocaelispor'u 1-0 yenerken Samsunspor ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.Onuachu, bugüne dek Trabzonspor formasıyla 31 resmi karşılaşmada 20 gole imza attı.2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandırıp takımının en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamlayan Onuachu, bu sezon da 6 mücadelede 3 gol kaydetmeyi başardı.Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor'da maç başına 0,64 gol ortalaması yakaladı.