Trabzonspor'un Başakşehir'e konuk olduğu karşılaşmada bordo-mavili ekibin yıldız oyuncusu sakatlandı.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Festy Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kalan Edin Vişça, uzun süre yerden kalkamadı.
Sahadaki ilk tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Vişça, yerini Kazeem Olaigbe'ye bıraktı.
Trabzonspor'un resmi X hesabından Bosna Hersekli oyuncu için yaptığı paylaşımda, "RAMS Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan kaptanımız Edin Vişça'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor'a kötü haber: Edin Vişça
Trabzonspor'da Edin Vişça, Başakşehir maçının 10. dakikasında aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyerek yerini Kazeem Olaigbe'ye bıraktı.
Trabzonspor
