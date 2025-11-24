24 Kasım
Trabzonspor'a kötü haber: Edin Vişça

Trabzonspor'da Edin Vişça, Başakşehir maçının 10. dakikasında aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyerek yerini Kazeem Olaigbe'ye bıraktı.

calendar 24 Kasım 2025 20:20 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2025 20:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'a kötü haber: Edin Vişça
Trabzonspor'un Başakşehir'e konuk olduğu karşılaşmada bordo-mavili ekibin yıldız oyuncusu sakatlandı. 

Karşılaşmanın 10. dakikasında Festy Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kalan Edin Vişça, uzun süre yerden kalkamadı.

Sahadaki ilk tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Vişça, yerini Kazeem Olaigbe'ye bıraktı.

Trabzonspor'un resmi X hesabından Bosna Hersekli oyuncu için yaptığı paylaşımda, "RAMS Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan kaptanımız Edin Vişça'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 7 5 1 19 9 26
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Başakşehir 13 3 5 5 14 12 14
12 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
