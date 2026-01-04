Milli atıcı Ahmet Bayrak, hedefine 2028 Yaz Olimpiyatları'nı koydu

Kayseri'de yaşayan 37 yaşındaki milli sporcu ve antrenör Ahmet Bayrak, 2028 Yaz Olimpiyatları'na katılarak birincilik kürsüsüne çıkmak için antrenmanlarına devam ediyor.Ankara Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda 2005'te eğitim almaya başlayan Bayrak, burada gençlerin spora yönlendirildiğini duyunca havalı ve ateşli silahlar branşına gitmeye karar verdi.Yapılan seçmelerde jandarmanın havalı tüfekler atış takımına seçilen Bayrak, bu süreçte katıldığı organizasyonlarda birçok madalya, derece ve Türkiye rekoru elde etti.Sporda kariyer yapma isteğiyle 2010'da mesleğini bırakan ve gösterdiği performansla zaman içerisinde milli takıma seçilen Bayrak, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde antrenör olarak görev yapmaya başladı.Hem aktif milli takım sporcusu olan hem de sporcu yetiştiren Bayrak, 2028 Yaz Olimpiyatları'na katılarak birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.Milli sporcu ve antrenör Ahmet Bayrak, AA muhabirine, formasını giymekten her zaman şeref ve onur duyduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde katıldığı spor seçmelerinde havalı tüfekler atış takımında yer aldığını söyledi.Daha sonra sporda ilerlemek için 2010 yılında jandarma astsubaylıktan ayrıldığını anlatan Bayrak, şöyle konuştu:"Atışa daha fazla zaman bulup antrenman yapabilmek adına kendime bir yol çizdim. Üç yıl boyunca herhangi bir işle uğraşmadan kendimi atışa verip bir yerlere gelmeye çalıştım. Bu süreçte işim yoktu, sadece atışla uğraştım. Puanlarım ve millilik sayılarım arttı. Yaklaşık 20 kez milli oldum ve ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil ettim. 2019'da Etimesgut Belediyesi'nde işe başladım, 2 yıl zabıta olarak görev yaptım. Bu süre zarfında yine atıcılıkla ilgilenmeye devam ettim, fırsat buldukça antrenman yapmaya çalıştım. Antrenmanlardan kendimi hiç geri bırakmadım. 2022 yılında Gençlik Spor Bakanlığı'na millilikten dolayı atamam oldu. O günden bugüne de Bakanlık bünyesinde antrenör kadrosunda ve aynı zamanda aktif olarak sporculuğa devam ediyorum."Bayrak, antrenman yaparken kendisini huzurlu ve mutlu hissettiğini dile getirerek, 17 yaşına kadar sporla ilgilenmediğini belirtti.Daha sonra atıcılığı seçtiğini anlatan Bayrak, "Sporla bir yerele gelinir mi bir şeyler yapılabilir mi bir meslek olarak devam edilebilir mi? Aslında isteyince olabiliyor. Spor da insanı bir yere getirebiliyor, arkadaş çevreniz değişiyor. Gençlerin kendilerini bilgisayar ekranından alıp sosyal bir ortama girmelerini çok isterim. İnşallah onlar için rol model olmuşuzdur. Gençken biraz agresif birisiydim. sporla tanıştıktan sonra biraz kişiliğim de değişti. Bir hedefim var, olimpiyatlarda ülkemize ve şehrimize madalya getirmek. Onun için çalışıyorum, inşallah bunu yapacağım. Çalışmalarım bu yönde devam ediyor." diye konuştu.Ahmet Bayrak, Gençlik ve Spor Bakanlığına ataması olduktan sonra Ankara'da 2 yıl bulunduğunu ifade ederek, sonrasında geldiği memleketi Kayseri'de hem aktif sporculuk hem de antrenörlük yaptığını kaydetti.Gelecek aylarda yapılacak şampiyonalar için 40 sporcu yetiştirdiğine dikkati çeken Bayrak, "Şubat ayında Avrupa şampiyonası, mayısta da dünya şampiyonası olacak. Kendimizi buralara hazırlıyoruz. İstiyoruz ki bayrağımızı göklere çıkartalım, İstiklal Marşı'nı okutalım. Bunu gerçekten çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.Atıcılıkta Türkiye, Avrupa, dünya ve Akdeniz Oyunları'na katıldığını anlatan Bayrak, "Türkiye'de sayısını hatırlamadığım şampiyonluklarım ve rekorlarım oldu. Katıldığım dünya, Avrupa ve Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanma şansım olmadı. Yaş itibarıyla kariyerimi madalyayla taçlandırıp sporu bırakmak istiyorum." dedi.