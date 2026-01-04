Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı başladı

Yaylaları ve doğal yapılarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlamaya başladı.Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ve Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005'den bu yana yapılıyor.Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.Bölgede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından üç helikopterle başlayan faaliyetin ilk haftasına 15 kişilik sporcu kafilesi katıldı.Kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu bölgede kayan sporcular için güvenlik de üst seviyede tutuluyor.Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, AA muhabirine, bölgede heliski faaliyetinin 2005 yılından beri yapıldığını söyledi.İlk yıllarda 10-15 kişilik gruplarla faaliyete başladıklarını aktaran Haşimoğlu, "Süreç içerisinde geçen sene 360 kişi ağırladık. Bu yıl da 380 ila 400 civarında sporcu ağırlayacağız. Güvenliği de ön plana alarak bu bölgede maksimum 400-500 kişi kayabiliyor. Şu anda hedefe ulaşmış durumdayız." diye konuştu.Haşimoğlu, kayakçıların en çok tozlu karda kayak yapmayı istediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu bölgenin en büyük özelliği bir tarafı deniz, bir tarafı dağ. Denizin esintisi dağa vuruyor, dağdaki kar kendi halinde stabilize oluyor, yani eziliyor. Üstüne bir pudra kar yağdığı zaman kayakçı o pudra karın üzerinde kar tozu, slalom yaparak kar tozunun içerisinde güzel bir kayak keyfi yaşıyor. Bu da bizim bölgeye has bir şeydir. Çok kristal kar var. Bu işin kayakçıları cezbeden noktalarından bir tanesi oluyor."Heliski için dünyanın birçok ülkesinden misafir ağırladıklarını belirten Haşimoğlu, "Rusya, Avusturya, İngiltere, Amerika'dan misafirlerimiz geliyor. Avrupa ülkeleri daha çoğunlukla bu bölgeye kayak yapmaya geliyorlar. 13 Nisan'a kadar bu faaliyet devam edecek." dedi.Ayder Heliski Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Haluk Kurt ise bölgenin kayak sporunu yapanlar için iyi olanaklara sahip olduğunu dile getirdi.Kar kalitesinin önemli unsurlardan birisi olduğunu ifade eden Kurt, "Kaçkar Dağları'nda geniş bir alanda toz kar kayak yapısı var. Bu durum hem yapılan kayağın kalitesini artırıyor hem de sporculara son derece keyifli bir kayak deneyimi sunuyor. Vadilerin yapısı da bu açıdan çok önemli." şeklinde konuştu.Kurt, gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarına değinerek, "Operasyonlarımız sorunsuz şekilde devam ediyor. Bölgenin kendine has çığ riski gibi sorunları var ama teknik ekibimiz hangi bölgelerin güvenli, hangi bölgelerin güvensiz olduğunu çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.