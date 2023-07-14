Trabzonspor'a Bruno Petkovic için rakip çıktı

Trabzonspor çok uzun süredir transferi için yoğun uğraş verdiği Bruno Petkovic bir türlü imzayı atmadı. Hırvat oyuncunun transferini tamamlayamayan Trabzonspor'a bir de rakip çıktı, işler iyice zorlaştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Trabzonspor'a Bruno Petkovic için rakip çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2023 10:24
Yeni sezona iddialı bir kadro kurmak için hazırlanan Trabzonspor'da yönetim, Nenad Bjelica'nın istekleri doğrultusunda hareket ediyor. Golcü konusunda güvendiği isimleri kadroya dahil etmek isteyen tecrübeli çalıştırıcıya kötü haber geldi.

İspanyollar devreye girdi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a transferde beklenmedik bir haber geldi.

Celta Vigo, Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Bruno Petkovic'i takımına kazandırmak için harekete geçti.

İspanyol ekibinin yakın zamanda oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb ile temasa geçeceği ifade edildi. Bordo-Mavili ekip de Hırvat forvetin transferi için uzun süredir uğraş veriyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery