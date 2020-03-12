Trabzonspor 5 yıl önce 5 yıl sonra

2015-16 sezonunun 25. haftasını liderin 30 puan gerisinde tamamlayan Trabzonspor, 5 yıl sonra ise aynı süreci lider olarak tamamlamayı başardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Trabzonspor 5 yıl önce 5 yıl sonra
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12 Mart 2020 09:40
Erteleme maçında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğunu tekrardan eline geçiren Trabzonspor, son yılların en iyi performanslarından birini sergiliyor.

Bordo-mavili takım 25. haftalar itibarıyla 2015-2016 sezonunda lider Beşiktaş'ın 30 puan gerisinde kalırken, 2016- 2017 ve 2017-2018 sezonunda 14, 2018-2019 sezonunda ise zirvenin 17 puan uzağında kalmıştı. Attığı gol sayısını yükselten, yediği gol sayısını da düşüren Trabzonspor, bu alanlarda yine son dönemlerin en iyisi oldu.

Başkan'ın aracına taş!

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ardından bazı taraftarlar, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taş attı. Arabada maddi hasar meydana gelirken, aracın içinde bulunan Ağaoğlu'nun ise durumunun iyi olduğu ve herhangi bir zarar görmediği ifade edildi.

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