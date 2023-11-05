Trabzon'da taraftarlar meydana indi!

Trabzonsporlu taraftarlar Kadıköy'de alınan 3-2'lik Fenerbahçe galibiyetini meydanlarda kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzon'da taraftarlar meydana indi!
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05 Kasım 2023 00:08
Trabzon'da bordo-mavili taraftarlar, 3-2'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından sevinç gösterilerinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından Atatürk Alanı'nda toplanan taraftarlar, ellerinde Trabzonspor bayrakları ve meşalelerle galibiyeti kutladı.

"Şampiyon Trabzonspor" tezahüratlarında bulunup marşlar söyleyen taraftarlar, müzik eşliğinde kolbastı oynadı. Bazı taraftarlar da konvoyla şehir turu atarak sevinç gösterilerine ortak oldular.

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