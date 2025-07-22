22 Temmuz
RFS-Malmö FF
20:00
22 Temmuz
Hamrun Spartans-Dynamo Kiev
20:00
22 Temmuz
Viktoria Plzen-Servette
20:00
22 Temmuz
Lech Poznan-Breidablik
21:30
22 Temmuz
Rangers-Panathinaikos
21:45
22 Temmuz
Ballkani-Floriana
21:30
21 Temmuz
Torpedo Moscow-CSKA Moskova
0-0IPT

Toyota, Estonya Rallisi'ni kazandı

Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2025 takviminin sekizinci yarışı olan Estonya Rallisi'ni kazanarak markanın 1973'ten bu yana süren WRC yolculuğundaki 100. galibiyetine ulaştı.

calendar 22 Temmuz 2025 17:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Toyota, Estonya Rallisi'ni kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TOYOTA GAZOO Racing Dünya Ralli Takımı, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2025 takviminin sekizinci yarışı olan Estonya Rallisi'ni kazanarak markanın 1973'ten bu yana süren WRC yolculuğundaki 100. galibiyetine ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota motor sporlarındaki üst düzey başarılarına bir yenisini daha ekledi. Estonya Rallisi'nde zafer kazanan takım, böylece 2025 sezonunda düzenlenen sekiz yarışın yedisinde podyumun ilk basamağında yer aldı.

Toyota, Estonya'daki başarısını GR YARIS Rally1 ile ilk yarışına çıkan 23 yaşındaki pilot Oliver Solberg'in birinciliğiyle taçlandırdı. Solberg, yüksek hızlı toprak etaplarda gösterdiği performansla kariyerinin ilk WRC galibiyetine ulaştı.


- Toyota, Solberg'e, WRC'de yarışma fırsatı sundu

Toyota, Solberg'e WRC2 kategorisinde GR Yaris Rally2 ile gösterdiği performansın ardından WRC'de yarışma şansı sundu. Solberg, bu fırsatı değerlendirerek yarışı 2 saat 36 dakika 35.1 saniyede tamamladı ve Toyota direksiyonunda yarış kazanan 16. pilot oldu.

Oliver Solberg ve co-pilotu Elliott Edmondson, rallinin ilk gününden itibaren liderliği ele geçirerek istikrarlı performanslarını podyuma taşıdı. Toplam dokuz etap zaferi elde eden ikili, ralliyi en yakın rakibinin 25.2 saniye önünde tamamladı.

Toyota pilotlarından Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen yarışı dördüncü, Elfyn Evans/Scott Martin altıncı ve Sami Pajari/Marko Salminen yedinci bitirdi. Bu sonuçların ardından Elfyn Evans, Pilotlar Şampiyonası'nda ikinci sıradaki yerini korurken, Toyota da Markalar Şampiyonası'nda liderliğini 52 puana çıkardı.

WRC'deki bir sonraki yarış, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde Finlandiya'da yapılacak. Birçok zıplama noktası ve akıcı toprak etaplara sahip olan Finlandiya Rallisi, Toyota ralli takımının merkezi servis alanına yakınlığı nedeniyle marka için "ev yarışı" olarak değerlendiriliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.