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Towns'ın hedefi, uzun süre Minnesota'da kalmak!

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, bu sezon ilk kez, takımla geleceği hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, bu sezon ilk kez, takımla geleceği hakkında konuştu.

Eski koçu Ryan Saunders görevden alınmadan önce, Towns bu sezon ilk kez uzun vadede Timberwolves ile birlikte kalma düşüncesine değindi:

"Eğer bir miras oluşturmak istiyorsak, maç kazanmamız gerekiyor. Ve ben de mirasımı burada oluşturmak istiyorum. Uzun süre burada varlığını sürdürecek bir kültür oluşturmaya çalıştığımız bu süreçte adım adım ilerlerken, elimden gelen her şeyi yapacağım."

2018'de Wolves ile beş yıllığı 158 milyon dolarlık bir maksimum kontrat uzatması imzalamış olan KAT, 2024'te serbest bir oyuncu olabilir.

Towns'ın en son ekibin playofflara kaldığı dönemde imzaladığı uzatma kontratından beri, takım sürekli olarak sıkıntı çekmişti şu anda üçüncü koç değişiminden geçmiş bulunuyor.

Minnesota, Towns'ın yakın arkadaşı D'Angelo Russell'ı kadroya katarak yıldız oyuncusunun isteği doğrultusunda bir hamle yapmış, ancak bu ikili şimdiye kadar beraber yalnızca beş maç oynayabilmişti.


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