Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lyon, Toulouse'u konuk etti.



Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.



Lyon'un golünü 24. dakikada Malick Fofana kaydetti. İlk yarı, ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda Toulouse, Emersonn'un 87 ve 90+6. dakikalarda attığı gollerle öne geçti.



Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanın sahibi Toulouse oldu.



15 puanda kalan Lyon, 3. sırada konumlandı. 4 maç sonra kazanan Toulouse ise 10 puana ulaştı ve 9. sıraya yerleşti.



Ligde bir sonraki hafta Lyon, Nice'e konuk olacak. Toulouse ise Metz'i ağırlayacak.