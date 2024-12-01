İngiltere Premier Lig 13. hafta maçında Tottenham, sahasında Fulham ile karşılaştı. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.



Ev sahibi ekip 54. dakikada Brennan Johnson'ın golüyle 1-0 öne geçti. Fulham 67. dakikada Tom Cairney ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.



Fulham'ın golünü kaydeden Tom Cairney, 83. dakikada doğrudan kırmızı kart ögrerek takımını 10 kişi bıraktı.



Geçtiğimiz hafta Manchester City deplasmanda 4-0 mağlup eden Tottenham, sahasında puan kaybetti. Fulham ise üst üste 2. maçından da galibiyet çıkaramadı.



Tottenham bu sonuçla puanını 20'ye çıkardı. Fulham ise 19 puana çıktı.



Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Bournemouth ile karşılaşacak. Fulham ise Brighton'u konuk edecek.



