Torreira'nın enfes golü, Galatasaray'a yetmedi

Derbide 10 kişi kalan takımını 45. dakikada attığı enfes golle umutlandıran ve beraberlik sayısını kaydeden Lucas Torreira, buna karşın takımına puan kazandıramadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Torreira'nın enfes golü, Galatasaray'a yetmedi
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30 Mart 2025 11:28
Son güncelleme 30 Mart 2025 11:29
Beşiktaş'a karşı Tüpraş Stadı'nda kaybederek Süper Lig'de ilk yenilgisini alan Galatasaray'da derbide en fazla öne çıkan isim Lucas Torreira oldu.

10 kişi kalan takımını 45. dakikada attığı enfes golle umutlandıran ve beraberlik sayısını kaydeden Uruguaylı orta saha, buna karşın takımına puan kazandıramadı.

113 KM HIZ

Deneyimli futbolcunun 30 metreden rakip kaleye gönderdiği muhteşem şut 113 kilometre hıza ulaştı. Torreira'nın Dolmabahçe'de kaydettiği bu enfes gol taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı.

2025 YILINDAKİ İLK GOLÜ

Öte yandan Lucas Torreira, 2025 yılındaki ilk resmi golünü dün akşam Beşiktaş'a karşı derbide kaydetti.

FENERBAHÇE'YE DE ATMIŞTI

29 yaşındaki yıldız, sezonun ilk yarısında 21 Eylül 2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe derbisinde de ceza sahasından mükemmel bir şutla derbide gol katkısı yapmıştı. 

 "SAKİN KALMALIYIZ"

Lucas Torreira, Beşiktaş yenilgisi sonrası, "Açıkçası kazanmaya alışkın bir takımız. Her oyuncunun bu formayı giydiği zaman kesinlikle kazanmaya odaklanması gerekiyor. Zor bir maçtı. Erkenden 10 kişi kaldık. Taraftarımızı mutlu edemedik. Sakin kalmalıyız ve hatalarımızdan ders çıkararak bir sonraki maçlarımıza bakmalıyız. Ben her zaman Galatasaray için oynuyorum, kendim için değil" diye konuştu.

 
 
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