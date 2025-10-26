27 Ekim
Torino, sahasında kazandı!

İtalya Serie A'da Torino, sahasında Genoa'yı 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A 8. hafta maçında Torino, sahasında Genoa'yı konuk etti. Torino, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Konuk ekip Genoa, 7. dakikada Morten Thorsby ile 1-0 öne geçti. Torino'nun beraberlik golünü 63. dakikada Stefano Sabelli kendi kalesine attı. Torino, 90. dakikada Guillermo Maripan'ın attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Torino'da Emirhan İlkhan, mücadelede süre almadı.

Bu sonucun ardından Torino, 11 puana yükseldi. Genoa, 3 puanda kaldı.

Torino, ligin bir sonraki haftasında Bologna deplasmanına gidecek. Genoa, sahasında Cremonese'yi konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
